Dopo ore di resistenza, Daniela Santanchè ha presentato le sue dimissioni da ministra del Turismo. La decisione segue un'intensa pressione esercitata dalla premier, che aveva richiesto pubblicamente il suo passo indietro nel giorno precedente. La notizia è arrivata tramite una nota ufficiale, aprendo ora la fase di riassegnazione dei ministeri nell'esecutivo.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo poco fa. La decisione arriva dopo ore di resistenza e un pressing durissimo da parte della premier Giorgia Meloni, che il giorno prima aveva chiesto esplicitamente il suo passo indietro in una nota di Palazzo Chigi. La ministra, che a processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua ex società Visibilia e indagata per bancarotta e truffa all’Inps, aveva resistito per tutta la mattinata, presentandosi al ministero senza rilasciare dichiarazioni. Poi, nel pomeriggio, la resa. Il 24 marzo, dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi, Meloni aveva diffuso un comunicato in cui “auspicava” che anche Santanchè compisse “analoga scelta” in nome di una “sensibilità istituzionale”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ore di resistenza, poi il crollo: Santanchè si dimette con una nota gelida e adesso parte il Risiko dei ministeri

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