Il governo ha diffuso un ordine ufficiale che invita a promuovere l'uso della bicicletta. Nel frattempo, il premier si trova in viaggio ad Algeri. Fazzolari ha dichiarato che si concentrerà sulla legge elettorale e ha ribadito l'intenzione di mantenere il premierato come obiettivo prioritario.

«Vogliamo portare a termine tutti i punti del programma». A Palazzo Chigi si ricomincia a pedalare. Il referendum non viene considerato solo un incidente di percorso, e il terremoto in via Arenula sta a dimostrarlo. Ma il centrodestra è convinto di poter tornare in sintonia con la maggioranza del Paese «solo lavorando». A chiarire il punto è il sottosegretario alla presidenza, Giovanbattista Fazzolari, che presidia il palazzo del governo mentre Giorgia Meloni vola ad Algeri per l’operazione gas. L’urgenza dell’attualità aiuta l’esecutivo, mentre Fazzolari offre il perimetro politico dei prossimi mesi: «Si cercherà di portare a termine la legge elettorale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ordine da Palazzo Chigi: «Pedalare»

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto nel governo, dietro le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi c’è la scelta di Meloni: l’ordine arrivato da Palazzo Chigi

Sicurezza e violenze contro le Forze dell’ordine, vertice a Palazzo Chigi: il Governo chiede una risoluzione unitariaIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto questa mattina a Palazzo Chigi una riunione di vertice dedicata ai recenti e gravi episodi...

Altri aggiornamenti su Ordine da Palazzo Chigi Pedalare

Temi più discussi: Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 165; La premier e i contatti con il Colle, poi l’ordine al partito: ora pulizia; Ordine da Palazzo Chigi: Pedalare; Delmastro e Bartolozzi fuori, ora Meloni vuole la testa di Santanchè.

Terremoto nel governo, dietro le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi c’è la scelta di Meloni: l’ordine arrivato da Palazzo ChigiRoma. Più che dimissioni, un segnale politico. Più che un passo indietro individuale, una mossa decisa al vertice. Nelle ore successive al terremoto che ha ... thesocialpost.it

I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart workingLe buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano ai 4200 di Chigi, la possibilità di lavorare da casa non si tocca. E ora in trincea gli eserciti sono schierati e si aspetta solo il pri ... ilfoglio.it

A Palazzo Tursi ricevuti i cittadini del quartiere del Ponente: “Viviamo a pochi metri da una bomba”. Respinto l’ordine del giorno presentato dal centrodestra che proponeva un tavolo congiunto con Autorità Portuale: “Così facendo, si commetterebbero gli errori - facebook.com facebook