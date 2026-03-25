Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina

Da imolaoggi.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ha annunciato che le forniture di gas verso l'Ucraina saranno sospese fino a quando non verrà ripristinato il flusso di petrolio. La decisione è stata comunicata in seguito a problemi relativi alla fornitura energetica tra i due paesi. La sospensione riguarda specificamente le consegne di gas, mentre la questione del petrolio rimane aperta.

Stop alle forniture di gas all'Ucraina finché non verrà ripristinato il flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

orban annuncia lo stop alle forniture di gas all8217ucraina
© Imolaoggi.it - Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina

Articoli correlati

Crisi energetica, allarme per l’Italia: il Qatar annuncia lo stop alle forniture di gas naturale previste dai contratti di lungo termineLa notizia più temuta, ventilata la settimana scorsa dopo gli attacchi dei giorni scorsi a giacimenti e infrastrutture del Golfo, è arrivata nel...

Orbán sfida Zelensky: “L’Ucraina resterà fuori dall’Ue”. E Budapest minaccia anche lo stop alle forniture se Kiev non riparerà l’oleodotto Druzhba devastato dai raid russiScontro durissimo tra Orban e Zelensky: Budapest minaccia stop alle forniture e blocco dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Tutto quello che riguarda Orban annuncia

Temi più discussi: Rimane bloccato il prestito all’Ucraina: Orban e Fico dicono no; Salvini vola da Orbán. La Lega incassa il sì nel Lombardo-Veneto; Fonti europee, 'il no di Orban sui 90 miliardi a Kiev è un giro di boa'; Il premier slovacco Fico a Bruxelles: No progressi su petrolio, Zelensky vuole rovesciare Orban.

orban annuncia lo stopOrban annuncia, stop alle forniture di gas all'UcrainaIl primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato l'intenzione di interrompere gradualmente le forniture di gas all'Ucraina finché non verrà ripristinato il flusso di petrolio attraverso l'oleo ... ansa.it

orban annuncia lo stopOrba'n annuncia: Stop alle forniture di gas all'Ucraina finche' non fornira' petrolioOrba'n annuncia: Stop alle forniture di gas all'Ucraina finche' non fornira' petrolio ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.