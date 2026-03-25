Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina

Il primo ministro ha annunciato che le forniture di gas verso l'Ucraina saranno sospese fino a quando non verrà ripristinato il flusso di petrolio. La decisione è stata comunicata in seguito a problemi relativi alla fornitura energetica tra i due paesi. La sospensione riguarda specificamente le consegne di gas, mentre la questione del petrolio rimane aperta.