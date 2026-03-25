Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina
Il primo ministro ha annunciato che le forniture di gas verso l'Ucraina saranno sospese fino a quando non verrà ripristinato il flusso di petrolio. La decisione è stata comunicata in seguito a problemi relativi alla fornitura energetica tra i due paesi. La sospensione riguarda specificamente le consegne di gas, mentre la questione del petrolio rimane aperta.
Stop alle forniture di gas all'Ucraina finché non verrà ripristinato il flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Tutto quello che riguarda Orban annuncia
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