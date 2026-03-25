Ora legale 2026 | sta per arrivare ecco quando vanno spostate le lancette

Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si effettuerà il cambio dell'ora. Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora per passare dall'ora solare a quella legale. Questo spostamento avviene ogni anno in questa data, secondo le disposizioni europee.

Dalle giornate più lunghe al risparmio energetico, alle conseguenze per la nostra salute, tutto quello che c'è da sapere Il passaggio all'ora legale è alle porte! Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 cambierà l'ora. Perderemo un'ora di sonno e i nostri orologi dovranno essere portati avanti di un'ora. Un modo semplice per ricordarci del passaggio all'orario estivo? Basta tenere a mente questo promemoria: primavera avanti, autunno indietro. I dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente. Le lancette si sposteranno in avanti alle 2:00 del mattino, che diventano le 3:00. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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