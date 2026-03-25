Ora legale 2026 cambio sempre più vicino | quando e come spostare le lancette

Il prossimo cambio dell'ora legale nel 2026 è previsto tra la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con uno spostamento delle lancette che anticipa di un giorno rispetto all'anno precedente. La modifica avverrà in tutta l'area che osserva l'ora legale, seguendo le disposizioni stabilite dalle autorità competenti. Il procedimento comporta il spostamento delle lancette di un'ora in avanti.

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il cambio dell'ora che, per il 2026, tornerà il prossimo weekend nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un'ora avanti alle 2 di notte (che diventeranno le 3). L'arrivo dell'ora legale segna come sempre una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Nella notte del passaggio dall'ora solare all'ora legale si dormirà un'ora in meno, ma le giornate si allungheranno: il tramonto arriverà infatti un'ora più tardi, garantendo un pomeriggio più 'lungo' e illuminato dal sole. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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