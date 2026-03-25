Un pubblico ministero ha invitato l’Associazione nazionale magistrati a ritirarsi dalla scena pubblica, paragonando il loro comportamento a quello di Cincinnato che, dopo aver vinto la guerra, tornò ai campi. La richiesta si riferisce alla presenza dei magistrati sui mezzi di comunicazione in relazione al risultato di un referendum. La stessa associazione non ha ancora risposto ufficialmente.

“L’Associazione nazionale magistrati ora prenda esempio da Cincinnato. Così come l’eroe romano tornò al suo lavoro nei campi dopo la vittoria nella guerra contro gli Equi, così i magistrati dovrebbero ora lasciare la pubblica ribalta dopo la vittoria al referendum. Chiaramente questo non vuol dire non partecipare più al dibattito pubblico, ma farlo con un ruolo diverso, limitato al contributo sul piano tecnico”. Lo dice al Foglio Gaetano Bono, sostituto procuratore generale alla Corte d’appello di Caltanissetta. In questi mesi di campagna referendaria, Bono si è schierato per il No. Ora che la riforma Nordio è stata respinta dagli elettori, auspica da parte di tutti un abbassamento dei toni: “Non ha più senso andare avanti in una logica di contrapposizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Ora l’Anm lasci la pubblica ribalta”, dice il pm (per il No) Gaetano Bono

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