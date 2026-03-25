Operazioni fast per i suoi pazienti di Neurochirurgia | Torrette il primario Maurizio Iacoangeli viene sospeso Ecco di cosa è accusato

Il primario di neurochirurgia dell'ospedale di Torrette è stato sospeso dopo essere stato accusato dalla procura e aver ricevuto una sanzione disciplinare. La decisione segue le indagini in corso e riguarda operazioni eseguite sui pazienti. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore sanitario e tra i pazienti coinvolti. La posizione del medico e le accuse sono al centro di un procedimento giudiziario e disciplinare.

ANCONA - Dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura, arriva anche la sanzione disciplinare. Con una determina firmata ieri da Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, è stato sospeso dal lavoro Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia di Torrette. Il primario è accusato di aver fatto saltare la fila ai suoi pazienti, provenienti da cliniche private e, dunque, non passati dalle canoniche liste d’attesa per sottoporsi agli interventi. La sospensione, come riportato nel documento, sarà valida «fino all’accertamento dei fatti in sede penale ovvero all’emergere di circostanze idonee a comprovare l’assenza di responsabilità». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Operazioni fast per i suoi pazienti di Neurochirurgia: Torrette, il primario Maurizio Iacoangeli viene sospeso. Ecco di cosa è accusato Articoli correlati Leggi anche: Torrette, operazioni ai suoi pazienti saltando le liste d'attesa: chiesto il rinvio a giudizio per il primario di Neurochirurgia Iacoangeli Addio al professor Maurizio Viecca, primario di Cardiologia: il suo “Protocollo” ha curato i pazienti colpiti dal Covid negli anni della pandemiaMilano, 18 febbraio 2026 – Addio al direttore del reparto di Cardiologia dell'ospedale Sacco, Maurizio Viecca, "primario, cardiologo e professionista... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maurizio Iacoangeli Argomenti discussi: Operazioni fast per i suoi pazienti di Neurochirurgia: Torrette, il primario Maurizio Iacoangeli viene sospeso. Ecco di cosa è accusato. Operazioni fast per i suoi pazienti di Neurochirurgia: Torrette, il primario Maurizio Iacoangeli viene sospeso. Ecco di cosa è accusatoANCONA Dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura, arriva anche la sanzione disciplinare. Con una determina firmata ieri da Armando Gozzini, direttore generale ... corriereadriatico.it Torrette, operazioni ai suoi pazienti saltando le liste d'attesa: chiesto il rinvio a giudizio per il primario di Neurochirurgia IacoangeliANCONA Rinvio a giudizio. È questa la richiesta formulata dalla Procura di Ancona nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica ... msn.com