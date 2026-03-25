BRINDISI - Sono venti gli indagati nell'ambito dell'operazione “Colemi”, l'inchiesta della squadra mobile di Brindisi, coordinata dalla Dda di Lecce, che ha portato a diversi arresti in tre tranche, bloccando il tentativo di “rialzare la testa” della frangia dei “tuturanesi” della Sacra Corona Unita. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato oggi, 25 marzo 2026. Oltre ai nomi già noti, compreso quello dello storico volto della Scu Salvatore Buccarella e di altri otto raggiunti da decreto di fermo o ordinanza di custodia cautelare, ne compaiono altri, indagati in stato di libertà. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, favoreggiamento e cessioni di stupefacente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Operazione "Colemi" sui "tuturanesi" della Scu: chiuse le indagini per 20 persone

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