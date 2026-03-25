L'imponente schieramento di forze dell'ordine è sceso in strada per dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni Una vera e propria morsa per contrastare criminalità, spaccio e immigrazione clandestina ha stretto i quartieri più caldi di Modena. Nella giornata di ieri, su disposizione del Questore Lucio Pennella, è andato in scena un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio. L'azione si è concentrata inizialmente sulla zona Tempio, battendo palmo a palmo via Piave, viale Reiter, via Poletti, viale Caduti in Guerra e via Ferrari. I controlli, anche con pattugliamenti a piedi, si sono poi spostati a ridosso della stazione ferroviaria, passando al setaccio corso Vittorio Emanuele, via Mazzoni, via Crispi, via Nicolò dell'Abbate e viale Monte Kosica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Operazione "Alto Impatto" in zona rossa, tre denunce e otto negozi sanzionati

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Una selezione di notizie su Alto Impatto

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