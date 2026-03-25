Opera nazionale maternità Come Modena assisteva l’infanzia
Domani alle 21, con la presentazione del libro Opera Nazionale Maternità a Modena si inaugura la nuova stagione di incontri culturali del Centro Librario di via Saragozza 112 in collaborazione con l’associazione Terra e Identità. L’autore Livio Marazzi ripercorre le vicende dell’ assistenza all’infanzia in provincia di Modena con un libro uscito nel centenario della creazione dell’O.N.M.I. Una legge del 10 dicembre 1925 infatti, riprendendo e copiando un modello operativo in Belgio già dal 1919, creava l’Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Il nuovo Ente cominciò da subito a operare anche nel modenese e per 50 anni costituì un indispensabile strumento per la gestione degli orfani e per l’aiuto alle madri e alle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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