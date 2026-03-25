OpenAI chiude Sora e salta l’accordo miliardario con Disney

OpenAI ha annunciato la chiusura dell’app Sora, dedicata alla creazione di video con intelligenza artificiale. Contestualmente, è stato interrotto anche un accordo di circa un miliardo di dollari con Disney. La decisione riguarda quindi sia il progetto Sora che l’intesa commerciale con la società di intrattenimento.

OpenAI ha deciso di chiudere Sora, la sua app per la generazione di video tramite intelligenza artificiale, interrompendo anche un accordo da circa un miliardo di dollari con Disney. Una scelta sorprendente che riflette le difficoltà tecnologiche, economiche e legali del settore e segna un punto di svolta nel rapporto tra Hollywood e AI. L’ascesa di Sora e la rivoluzione durata poco. Quando Sora è stata presentata, sembrava destinata a cambiare per sempre il modo di creare contenuti video. La possibilità di generare scene complesse e realistiche a partire da semplici istruzioni testuali aveva acceso l’immaginazione di creator, aziende e grandi player dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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