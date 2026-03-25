Omicidio di Massimiliano Abbruzzese | condannato a 14 anni Nicola Sanges

Un uomo è stato condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione per l'omicidio volontario di un altro uomo avvenuto di recente. La sentenza è stata emessa in tribunale e riguarda un episodio di violenza che ha portato alla morte di una persona. La decisione si basa sui fatti emersi durante il processo e sulle prove raccolte dalle autorità giudiziarie.

La tragedia risale a giugno del 2025. La vittima fu accoltellata in piazza Amedeo di Savoia, a Cisterna Quattordici anni e sei mesi di reclusione la condanna per l'omicidio volontario di Massimiliano Abbruzzese. Il 53enne era stato accoltellato a Cisterna il 30 maggio del 2025 ed era deceduto in ospedale dopo dieci giorni di agonia a causa delle ferite riportate. La sentenza di condanna è stata emessa a carico dell'80enne Nicola Sanges al termine di un processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari Paolo Romano. Per l'imputato, assistito dall'avvocata Francesca Roccato, è stato disposto anche il pagamento di una provvisionale di 320mila euro e di un risarcimento da quantificarsi in sede civile a favore dei familiari della vittima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Omicidio di Massimiliano Abbruzzese: condannato a 14 anni Nicola Sanges Articoli correlati Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas: condannato a 14 anni. «Mi vengono questi impulsi, ho chiesto aiuto»MESTRE - Quattordici anni di carcere, centomila euro per la famiglia della vittima, l’interdizione dai pubblici uffici, dalle scuole di ogni ordine e... Stuprò undicenne a Mestre, condannato a 14 anni il violentatore seriale Massimiliano MulasMassimiliano Mulas è stato condannato a 14 anni per lo stupro di un'undicenne avvenuto lo scorso aprile a Mestre. Una selezione di notizie su Omicidio di Massimiliano Abbruzzese... Argomenti discussi: COLTELLATE E OMICIDIO PER 80 EURO, L’OTTUAGENARIO DI CISTERNA CONDANNATO A 14 ANNI E 6 MESI; Omicidio in piazza Viola a Cisterna, condannato a 14 anni l’80enne Nicola Sanges. Omicidio per 80 euro. 14 anni e mezzo all’anziano aggressoreCondannato con rito abbreviato l’ultraottantenne che accoltellò a morte il 53enne Massimiliano Abruzzese dopo una lite in piazza ... rainews.it