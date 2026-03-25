Omicidio Catherine Skerl nuovi risvolti dopo 40 anni dall'omicidio di Katty

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 40 anni dall’omicidio di Catherine Skerl, nota come Katty, emergono nuovi dettagli sull’indagine. La donna scomparve il 21 gennaio 1984 e fu trovata morta il giorno seguente. Le circostanze della sua morte rimangono ancora poco chiare, e nessuna pista ha portato a una soluzione definitiva del caso. La vicenda rimane aperta e al centro di recenti approfondimenti investigativi.

Scomparsa il 21 gennaio 1984, è stata ritrovata morta il giorno dopo. Ma nessuno sa cosa sia accaduto a Katty Skerl. Oggi sarebbero stati trovati nuovi documenti sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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