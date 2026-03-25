Omicidio Catherine Skerl nuovi risvolti dopo 40 anni dall'omicidio di Katty

Dopo oltre 40 anni dall’omicidio di Catherine Skerl, nota come Katty, emergono nuovi dettagli sull’indagine. La donna scomparve il 21 gennaio 1984 e fu trovata morta il giorno seguente. Le circostanze della sua morte rimangono ancora poco chiare, e nessuna pista ha portato a una soluzione definitiva del caso. La vicenda rimane aperta e al centro di recenti approfondimenti investigativi.