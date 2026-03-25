Uno studio Istat ha rilevato che in quattordici città italiane ci sono più di diecimila persone senza dimora, con 611 di queste che si trovano a Palermo. Nelle strutture di accoglienza notturna, le persone di nazionalità straniera costituiscono oltre i due terzi del totale. I dati forniscono un quadro dettagliato della situazione dei senzatetto sul territorio italiano.

Nelle strutture di accoglienza notturna le persone di nazionalità straniera sono oltre i due terzi del totale (3.838 contro 1.725 di nazionalità italiana) e, anche tra chi è stato rilevato in strada, rappresentano il 70,5% dei casi con nazionalità individuata. I giovani (tra i 18 e i 30 anni) rappresentano il 15,3% (851 persone) degli ospiti delle strutture, le persone tra i 31 ai 60 anni il 61,3%(3.413), mentre gli ultrasessantenni il 23,4% (1.299). Tra i conteggiati in strada, la quota di chi ha oltre 60 anni è significativamente più bassa, pari al 10,6% dei casi con età rilevata, a vantaggio di una maggiore concentrazione nella fascia d’età compresa tra i 31 e i 60 anni (73,2%). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Oltre 10 mila le persone senza dimora, lo studio Istat in 14 città italiane: a Palermo contati 611 clochard

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