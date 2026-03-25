Olimpia Milano che crollo! Ultimo quarto da incubo contro Monaco in Eurolega

Nell'ultima partita di Eurolega, Monaco ha battuto Olimpia Milano con un punteggio che ha visto i padroni di casa dominare nei primi tre quarti e poi resistere alla rimonta degli ospiti nell’ultimo periodo. La squadra italiana ha iniziato bene, ma nel quarto finale ha subito un calo che ha permesso agli avversari di chiudere la partita.

Match dai due volti quello di Monaco tra Monaco e Olimpia Milano, con gli ospiti che partono benissimo salvo poi crollare nel finale. E ora la qualificazione ai play-in di Eurolega sembra sempre più lontana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano, che crollo! Ultimo quarto da incubo contro Monaco in Eurolega Articoli correlati Ultimo quarto da incubo, l'Olimpia perde a Monaco. Playin sempre più lontaniUn quarto periodo horror (perso 27-12) costringe Milano alla sconfitta nel Principato. LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 82-76, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimo quarto, match tutt’altro che deciso!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-80 Walker fa 2/3 ma Sorkin prende il rimbalzo e chiude il tap in di tabella. Tutto quello che riguarda Olimpia Milano Temi più discussi: Olimpia Milano, che crollo! Ultimo quarto da incubo contro Monaco in Eurolega; Altro giro, altro flop europeo: l’Olimpia Milano cade contro il Monaco; Milano illude, poi il Fenerbahce si prende la partita; Milano battuta dal Fenerbahce Play-in lontani. LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta che sa di condannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie di averci seguito. Giovedì nuovo appuntamento per Milano e ci sarà il ... oasport.it Milano sconfitta 90-85 a Monaco: l'Europa si allontana per l'OlimpiaL'Olimpia Milano ha subito una dolorosa sconfitta sul campo del Monaco, cedendo per 90-85 al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena. I biancorossi, dopo aver condotto a lungo e costr ... it.blastingnews.com EUROLEGA (R33) - MILANO, CHE DISASTRO L'Olimpia gioca bene per tre quarti ma poi si scioglie nell'ultima frazione subendo la rimonta del Monaco trascinato da Okobo e Diallo. Sconfitta sanguinosa (se non decisiva) per la squadra biancorossa - facebook.com facebook @IBSAItalia Top Performance: 27 punti e 32 di valutazione per Derrick Alston Jr. nella vittoria della Virtus Bologna nel derby d'Italia contro l'Olimpia Milano #TuttoUnAltroSport x.com