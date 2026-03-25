Olimpia Milano che crollo! Ultimo quarto da incubo contro Monaco in Eurolega

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima partita di Eurolega, Monaco ha battuto Olimpia Milano con un punteggio che ha visto i padroni di casa dominare nei primi tre quarti e poi resistere alla rimonta degli ospiti nell’ultimo periodo. La squadra italiana ha iniziato bene, ma nel quarto finale ha subito un calo che ha permesso agli avversari di chiudere la partita.

Match dai due volti quello di Monaco tra Monaco e Olimpia Milano, con gli ospiti che partono benissimo salvo poi crollare nel finale. E ora la qualificazione ai play-in di Eurolega sembra sempre più lontana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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