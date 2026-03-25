Nutmeg si presenta come un gioco da tavolo che si ispira a situazioni di gestione e strategia. La sua struttura si basa su regole semplici, ma permette di mettere alla prova le capacità di pianificazione e decisione dei giocatori. L’esperienza si rivolge sia a chi cerca un passatempo leggero, sia a chi desidera confrontarsi con meccaniche di gioco più complesse, pur mantenendo un approccio accessibile.

Avete presente quell’infarinatura base che potete avere da un’esperienza manageriale come Football Manager? Bene, prendetela, decostruitela per poi ricostruirla attorno stilemi e aria da anni ’80, ed ecco che avrete Nutmeg, un particolarissimo manageriale calcistico, esclusivo per le quattro leghe inglese, che si costruisce proprio in quegli anni lì. Una formula più diluita e costruita attorno un altro tipo di esigenze e sì, con un televisore che vi servirà più a consultare il televideo che a vedere VHS per controllare futuri talenti. Come dice il titolo, un retro gestionale calcistico, avviluppato attorno meccaniche decisamente particolari, che strizzano l’occhio più ai giochi da tavolo che il genere dei manageriali stretti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nutmeg è perfetto (anche) come gioco da tavolo

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