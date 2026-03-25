Nuovo stadio Inter addio all’ipotesi Rozzano | i Cabassi puntano sul residenziale

Da internews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I proprietari dei terreni interessati al progetto dello stadio dell'Inter hanno deciso di abbandonare l'ipotesi di sviluppare l'area di Rozzano. Invece, hanno indicato come destinazione principale la realizzazione di un complesso residenziale. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle prime valutazioni e modifica le prospettive sul futuro dell’area interessata.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama urbanistico alle porte di Milano si appresta a cambiare volto. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, l’ipotesi della costruzione del  nuovo stadio dei nerazzurri  nell’area di  Rozzano  sembra essere definitivamente  tramontata. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di settore, la famiglia  Cabassi, proprietaria dei terreni tramite la holding Brioschi, ha deciso di virare con decisione verso lo sviluppo di un  quartiere residenziale. Un cambio di strategia per il post-stadio. Per lungo tempo, i tifosi della  Beneamata  hanno sognato una casa di proprietà nel comune dell’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

nuovo stadio inter addio all8217ipotesi rozzano i cabassi puntano sul residenziale
© Internews24.com - Nuovo stadio Inter, addio all’ipotesi Rozzano: i Cabassi puntano sul residenziale

Articoli correlati

Prato, centrodestra diviso sul candidato sindaco: partiti puntano su un politico esperto, ipotesi civico in stand-by.La coalizione di centrodestra a Prato è impegnata in una complessa fase di selezione del candidato sindaco, con una divisione interna che vede...

Leggi anche: Celik, vicino l’addio alla Roma: Juve e Inter puntano il difensore

MILANO BOMBA STADIO INTER VICINA ALLO SCOPPIO LA FONDAZIONE JIDENTITA' BIANCONERO VA IN TRIBUNALE

Video MILANO BOMBA STADIO INTER VICINA ALLO SCOPPIO LA FONDAZIONE JIDENTITA' BIANCONERO VA IN TRIBUNALE

Tutti gli aggiornamenti su Nuovo stadio

Temi più discussi: Verso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del Meazza; Biasin smorza le voci su Bastoni: Addio solo per cifre senza senso, ma l'Inter se lo vuole tenere; L'altro Motta, quello decisivo: dall'addio Juve con regalo alle mani per lo Scudetto Inter; INCREDIBILE UEFA: l'Italia dice ADDIO all'Europeo del 2028 | Non sarà organizzato in questi stadi: arrivata l'ufficialità.

nuovo stadio inter addioVerso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del MeazzaIl comune avvia l'iter ambientale per il progetto di Inter e Milan: addio al vecchio stadio nel 2027. Previsto un maxi parco da 80mila metri quadri ... milanotoday.it

Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San SiroNuovo stadio Inter, via libera alla VAS per il nuovo stadio: prende forma il piano da 1,5 miliardi che ridisegnerà l’intero distretto di San Siro ... calcionews24.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.