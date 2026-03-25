Nuovo stadio Inter addio all’ipotesi Rozzano | i Cabassi puntano sul residenziale

I proprietari dei terreni interessati al progetto dello stadio dell'Inter hanno deciso di abbandonare l'ipotesi di sviluppare l'area di Rozzano. Invece, hanno indicato come destinazione principale la realizzazione di un complesso residenziale. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle prime valutazioni e modifica le prospettive sul futuro dell’area interessata.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama urbanistico alle porte di Milano si appresta a cambiare volto. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, l’ipotesi della costruzione del nuovo stadio dei nerazzurri nell’area di Rozzano sembra essere definitivamente tramontata. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di settore, la famiglia Cabassi, proprietaria dei terreni tramite la holding Brioschi, ha deciso di virare con decisione verso lo sviluppo di un quartiere residenziale. Un cambio di strategia per il post-stadio. Per lungo tempo, i tifosi della Beneamata hanno sognato una casa di proprietà nel comune dell’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo stadio Inter, addio all’ipotesi Rozzano: i Cabassi puntano sul residenziale Articoli correlati Prato, centrodestra diviso sul candidato sindaco: partiti puntano su un politico esperto, ipotesi civico in stand-by.La coalizione di centrodestra a Prato è impegnata in una complessa fase di selezione del candidato sindaco, con una divisione interna che vede... Leggi anche: Celik, vicino l’addio alla Roma: Juve e Inter puntano il difensore MILANO BOMBA STADIO INTER VICINA ALLO SCOPPIO LA FONDAZIONE JIDENTITA' BIANCONERO VA IN TRIBUNALE Tutti gli aggiornamenti su Nuovo stadio Temi più discussi: Verso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del Meazza; Biasin smorza le voci su Bastoni: Addio solo per cifre senza senso, ma l'Inter se lo vuole tenere; L'altro Motta, quello decisivo: dall'addio Juve con regalo alle mani per lo Scudetto Inter; INCREDIBILE UEFA: l'Italia dice ADDIO all'Europeo del 2028 | Non sarà organizzato in questi stadi: arrivata l'ufficialità. Verso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del MeazzaIl comune avvia l'iter ambientale per il progetto di Inter e Milan: addio al vecchio stadio nel 2027. Previsto un maxi parco da 80mila metri quadri ... milanotoday.it Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San SiroNuovo stadio Inter, via libera alla VAS per il nuovo stadio: prende forma il piano da 1,5 miliardi che ridisegnerà l’intero distretto di San Siro ... calcionews24.com Il progetto del nuovo stadio del Cagliari registra progressi, ma restano tre nodi da risolvere prima della chiusura dell’accordo con il club - facebook.com facebook Caffè Corretto del 25 marzo: nuovo stadio del Cagliari, trattativa sul canone in stallo x.com