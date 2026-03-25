Nuovo look per l' istituto Olivetti-Callegari | inaugurato l' intervento da 6 milioni sostenuto dal Pnrr

Questa mattina è stato inaugurato a Ravenna il rinnovamento dell’Istituto professionale statale Olivetti-Callegari, dopo oltre un anno di lavori. L’intervento, del valore di circa 6,3 milioni di euro, è stato finanziato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del programma NextGeneration Eu. I lavori hanno riguardato la riqualificazione degli spazi dell’istituto.

A contribuire al finanziamento del progetto sviluppato su tre piani anche la Provincia di Ravenna con 1,3 milioni di euro Dopo più di un anno di lavori e 6,3 milioni di euro, questa mattina c'è stata l'inaugurazione dei nuovi spazi dell'Istituto professionale statale Olivetti-Callegari di Ravenna, un intervento reso possibile grazie agli stanziamenti del Pnrr, sulla linea NextGeneration Eu. I lavori, iniziati a gennaio 2024 e conclusi a inizio marzo, hanno portato alla realizzazione di un nuovo corpo infrastrutturale sviluppato su tre piani. Al piano terra, in particolare, sono stati realizzati, oltre ai locali di servizio, tre laboratori polifunzionali di diversa ampiezza e una biblioteca. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuovo look per l'istituto Olivetti-Callegari: inaugurato l'intervento da 6 milioni sostenuto dal Pnrr Articoli correlati Leggi anche: Una frana ha travolto un progetto del Pnrr da 3 milioni di euro inaugurato appena due anni fa "Schiavi del cellulare?", l'evento all'istituto Podesti sostenuto dal Comune di AnconaL'occasione di riflessione per gli studenti sull’utilizzo consapevole dello smartphone, per comprendere gli effetti dell’uso incontrollato dei social... Aggiornamenti e notizie su Nuovo look per l'istituto Olivetti... Argomenti discussi: Lavori nelle scuole superiori. Una decina di cantieri edili tra sedi, palestre e ampliamenti; C. Callegari e A. Olivetti protagonisti al festival non-scuola.