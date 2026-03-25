Nuovo Centro islamico clima infuocato in commissione Il sindaco | Ora la minoranza proponga soluzioni

In commissione comunale si è acceso un dibattito acceso sul progetto del nuovo centro islamico di Rimini. Dopo aver avviato un percorso condiviso per trovare una nuova sede, i confronti tra i componenti sono diventati più accesi, creando un clima di tensione. Il sindaco ha invitato la minoranza a proporre soluzioni concrete, senza ulteriori approfondimenti sul percorso già intrapreso.

Si incrina il percorso bipartisan avviato in commissione, il sindaco Sadegholvaad: "Menzogne e ostruzionismo”. Corazzi: “Serve responsabilità per andare avanti” Si accende il confronto politico sul futuro del centro culturale islamico di Rimini. Dopo l’avvio di un percorso condiviso per individuare una nuova collocazione, il clima in commissione comunale si è fatto più teso. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi intervengono con toni severi, ribadendo la disponibilità al dialogo ma chiedendo alle opposizioni responsabilità e proposte concrete per proseguire il lavoro avviato. Jamil Sadegholvaad è... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nuovo Centro islamico, clima infuocato in commissione. Il sindaco: “Ora la minoranza proponga soluzioni” Articoli correlati Museo dei Bambini, clima infuocato al Pilastro: interrotta la commissione: il videoMomenti di tensione tra gli attivisti contrari al progetto e i cittadini favorevoli all'opera. Zoppola, clima infuocato: il sindaco querela un consigliere comunaleClima di fuoco in consiglio comunale a Zoppola, dove il sindaco Antonello Tius ha querelato il consigliere di opposizione Leonardo Buzzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo Centro Temi più discussi: Nuova moschea? Serve prudenza. L’appello della Civica, Azione e Partito LiberalDemocratico; MESTRE | NO ALLA MOSCHEA: PRESIDIO LEGHISTA ALLA FESTA DI FINE RAMADAN; Moschea, gli islamici: No agli estremismi Siamo in regola. Inaugurazione per il nuovo centro culturale islamicoUn punto di riferimento per il mondo islamico del fermano ma anche un luogo di incontro per tutti. Così è stato aperto, con tante istituzioni ospiti, il nuovo centro culturale islamico del fermano, ... ilrestodelcarlino.it Proietti al Centro islamico Perugia: «La pace nasce da gesti fraterni». C’è il nuovo imamLa presidente Stefania Proietti sabato sera ha visitato il Centro islamico culturale di Perugia per partecipare al pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano del Ramadan, l’iftar, nell’ambito d ... umbria24.it Un nuovo centro comunale di raccolta e riuso che servirà principalmente i residenti nelle marine - facebook.com facebook A Trieste è conto alla rovescia per l'operatività del nuovo centro per la raccolta rifiuti di Giarizzole. x.com