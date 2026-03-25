Nuovi sospetti sulla Mercedes | la Fia indaga sulla chiusura dell' ala anteriore

La Federazione ha aperto un’indagine sulla Mercedes riguardo alla possibile presenza di un’ala anteriore mobile sulla vettura W17. Le scuderie hanno presentato richieste di chiarimenti ufficiali alla Federazione, che ha avviato un procedimento per verificare la conformità della componente alle regole tecniche. La questione riguarda specificamente il sistema di chiusura e movimento dell’ala anteriore durante le sessioni di gara e test.

Riflettori puntati sulla Mercedes. Di nuovo. Neanche il tempo di archiviare il caso del rapporto di compressione (in attesa delle modifiche regolamentari) che la scuderia tedesca è finita nuovamente nel mirino dei rivali. Questa volta ad alimentare i sospetti sarebbe l’ala anteriore mobile della W17, in grado di chiudersi in due fasi distinte garantendo un vantaggio in frenata. E allora ecco le prime richieste di chiarimenti alla Fia, che già in Giappone promette controlli più approfonditi. Ma andiamo con ordine. I nuovi regolamenti prevedono l’adozione di sistemi di “aerodinamica attiva”, ovvero profili sull’ala anteriore e posteriore che possono essere attivati manualmente dal pilota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovi sospetti sulla Mercedes: la Fia indaga sulla chiusura dell'ala anteriore Articoli correlati Ferrari rivoluziona l'ala anteriore: l'evoluzione dell'endplate ispirata alla Mercedes del 2011Una soluzione aerodinamica di rilievo è emersa durante la seconda sessione di test a Sakhir: la Ferrari ha introdotto interventi mirati nella zona... Mercedes ancora sotto accusa in F1, trucco sospetto sull’ala anteriore: Ferrari chiede chiarimentiNuova polemica in Formula 1 sulla Mercedes W17: Ferrari ha chiesto chiarimenti alla FIA sull'ala anteriore e sul presunto meccanismo di chiusura a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovi sospetti Discussioni sull' argomento McLaren avanza sospetti sui guasti alle F1 di Norris e Piastri nel GP Cina: Ne parleremo con Mercedes; Arrivano i coltelli politici: Mercedes ha un'ala anteriore illegale? Ferrari chiede chiarimenti alla FIA; Red Bull a Suzuka per la svolta, Verstappen: Mi fido del team; MOLOTOV SULLA CASA A SERMONETA, I SOSPETTI SU SOLITO. BYRON Anno di nascita: 2021 Razza: Malin Taglia: mediogrande CARATTERE In tempi non sospetti già vi avevamo detto che i Malin sarebbero stati i nuovi Pitbull ossia i cani prediletti dai maranza, presi per moda da chi ha zero competenze cin - facebook.com facebook Nuovi sospetti sullo chef Emiliano Milza: “Potrebbe aver ucciso il padre” x.com