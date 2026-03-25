Nuova stagione di ginnastica psichica 2026

L'associazione Antropologia Terzo Millennio ha annunciato l'inizio della stagione di ginnastica psichica 2026, con incontri programmati a Trieste tra il 28 marzo e il 16 maggio. La prima sessione è prevista per sabato 28 marzo alle 14:30, presso un parco pubblico. Per conoscere il luogo esatto degli incontri, è possibile contattare il numero 3471798315.

L'associazione Antropologia Terzo Millennio presenta la nuova stagione di GINNASTICA PSICHICA 2026Da Sabato 28 marzo ore 14:30TRIESTEPer informazioni riguardo il parco pubblico in cui si terranno gli incontri contattare il numero 3471798315Date: 28 marzo - 11 aprile - 18 aprile - 9 maggio - 16. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Nuova stagione di ginnastica psichica 2026 Articoli correlati Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello ZodiacoConcluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali Si sono concluse... Ginnastica ritmica. RitMix, inizio stagione da urlo. Pioggia di medaglie a Rio SalicetoDopo un eccellente 2025 che ha regalato anche quattro medaglie agli Italiani di ginnastica ritmica dello scorso maggio a Lignano Sabbiadoro, la... Angelina Melnikova scores 14,500 on Bars - Seconda Prova Serie A1 2026 Una raccolta di contenuti su Nuova stagione Temi più discussi: UISP - Verona - Angiari ospita la gara regionale UISP di ginnastica ritmica; Best of: il meglio della seconda tappa di Serie A1 di Ginnastica Artistica a Biella 2026; GINNASTICA Fanfulla terza in Serie A2: ora si può davvero sognare; Puglia Regione Europea dello Sport 2026, via a una stagione di grandi eventi. Le foto. Ginnastica Sofia in rodaggio, la strada è giustaAl Miss Valentine di Tartu si è aperta la stagione della Raffaeli. Un bronzo nell’all-around, resta il rammarico per l’esibizione alle clavette ... msn.com Ginnastica, Artistica ’81 Trieste brilla nella serie A1: secondo posto e finale già conquistataArtistica ’81 Trieste seconda nella Serie A1 di ginnastica a Biella: finale di stagione già conquistata con un turno d’anticipo. nordest24.it WOW, MOLTO BELLO La nuova stagione di #Foodish, in prima visione assoluta su TV8 da lunedì a venerdì alle 20:30 #StayHungryStayFoodish - facebook.com facebook Inizia una nuova stagione! Serie amate che ritornano, nuove storie d’amore e nuove avventure arriveranno in questa stagione su Crunchyroll. x.com