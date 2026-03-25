Nuova riunione Fi malumori su decisione Tajani su congressi regionali

Oggi si è svolta una riunione presso la sede di Forza Italia in via in Lucina, a Roma. All'incontro hanno partecipato il vicepremier e leader del partito, Antonio Tajani, insieme ai coordinatori regionali, ai responsabili di settore e ai ministri azzurri. La discussione si è concentrata sulla decisione riguardante i congressi regionali del partito, che ha suscitato alcuni malumori tra i presenti.

Roma, 25 mar. (askanews) – Nuova riunione oggi alla sede di Forza Italia in via in Lucina con il vicepremier e leader Antonio Tajani, i coordinatori regionali e responsabili di settore, e i ministri azzurri. Si tratta del secondo incontro nel giro di 24 ore per analizzare la sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia e programmare le prossime iniziative. Mentre tra Montecitorio e Palazzo Madama si attendevano le dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo, Tajani ha dovuto convocare una nuova riunione perché, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, l’incontro di ieri con i capigruppo, la presidente della consulta, i vicesegretari e i responsabili della campagna referendaria ha suscitato diversi malumori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Tajani: riunione su sicurezza italiani in Iran. Meloni in AsiaMassimo impegno per tutelare la comunità italiana in Iran, spiega il ministro degli Esteri Tajani. Tajani esce dalla Camera dopo riunione Fi e scherza con i giornalisti: Che c'è una festa qui? – Il video(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 Il ministro degli esteri Antonio Tajani esce dalla Camera dopo la riunione di Forza Italia sul referendum...