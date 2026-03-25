Nel 2027 potrebbe arrivare una versione off-road della nuova Renault 5. La casa automobilistica sta valutando l’introduzione di un modello che si focalizzi su prestazioni e design adatti al fuoristrada. La proposta sembra essere ancora in fase di studio, con nessuna conferma ufficiale riguardo alle caratteristiche o alla produzione. La notizia ha generato interesse tra gli appassionati di veicoli avventurosi e di piccole utilitarie.

Chi si potrebbe aspettare qualcosa di veramente estremo in Casa Renault? Forse in pochi, ma qualcosa di davvero singolare potrebbe accadere oltre alla Bridger. Una gamma di auto a quattro ruote motrici potrebbe arrivare sui modelli elettrici ed in particolare su Renault 4 e Renault 5. Cosa esiste oggi per la Renault 5 E-Tech Electric. Al momento la nuova R5 nasce come utilitaria elettrica a trazione anteriore, quindi zero vocazione off-road di serie. Però ci sono già idee “estreme”: Un preparatore tedesco (delta4x4) ha creato un concept da rally raid: assetto rialzato (+10 cm). gomme tassellate e carreggiate allargate. accessori tipo portapacchi e fari supplementari. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault 5: nel 2027 anche la variante off-road?

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