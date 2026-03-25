Nuova piscina ordigno ferma lavori

I lavori per la costruzione di una nuova piscina davanti al Seven Sporting Club di Savignano sono stati avviati lunedì 16. Tuttavia, nel tardo pomeriggio di lunedì, una settimana dopo l'inizio, l’area del piazzale Fausto Coppi è stata chiusa al traffico veicolare, impedendo l’accesso. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa chiusura né sui motivi per cui i lavori sono stati interrotti.

I lavori per la realizzazione della nuova piscina, davanti al Seven Sporting Club di Savignano, erano iniziati lunedì 16, ma dopo una settimana, lunedì, nel tardo pomeriggio, l’area – il piazzale Fausto Coppi – è stata chiusa al traffico veicolare. È stato ritrovato un ordigno bellico, un proiettile d’artiglieria in buono stato di conservazione. Il rinvenimento è stato segnalato dalla ditta esecutrice dei lavori, l’Igt di Mercato Saraceno. Il piazzale è stato sgomberato e messo in sicurezza. Sempre per motivi di sicurezza è stata predisposta anche la chiusura del chiosco di piadina mentre resta regolarmente aperto il Seven Sporting Club, raggiungibile in auto dal parcheggio e relativo ingresso a monte, cui si accede da via Martin Luther King. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova piscina, ordigno ferma lavori Articoli correlati Via ai lavori della nuova piscina all’apertoLunedì 16 marzo, con l’impianto del cantiere, inizieranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della piscina comunale all’aperto a Savignano. A Roma sud in arrivo una nuova piscina comunale. I lavori entro la fine del 2026Il IX municipio riceverà circa 500mila euro di fondi dal dipartimento Sport di Roma Capitale per interventi necessari all'interno dell'impianto... Touring ONE OF THE BIGGEST HOMES in AMERICA Tutto quello che riguarda Nuova piscina Argomenti discussi: Nuova piscina, ordigno ferma lavori; Savignano, nel cantiere della piscina spunta un ordigno bellico: sarà rimosso il 25 marzo. Savignano, nel cantiere della piscina spunta un ordigno bellico: sarà rimosso il 25 marzoA Savignano, ieri, lunedì 23 marzo, nel tardo pomeriggio, il piazzale Fausto Coppi è stato chiuso al traffico veicolare a seguito del ritrovamento di ... corriereromagna.it