Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un maxi-piano di 20.000 metri quadrati che prevede la realizzazione di una nuova piazza, un bosco verticale e 192 appartamenti. La variante al Piano regolatore generale riguarda un progetto discusso per oltre vent’anni, con i primi studi che risalgono al 2001. La decisione consente di avviare le fasi successive di realizzazione dell’intervento.

È un via libera che pesa, con voto unanime del Consiglio comunale, per un'opera di cui si parla da più di 20 anni, ora in variante al Pgt, i cui albori urbanistici risalgono al lontano 2001: altri tempi, altra città. Con le modifiche del caso, dettate dall'attualità, è ormai definitiva l'approvazione del Piano attuativo Pav-16, parte del "Comparto Milano" e relativo alle aree situate sul lato est di Via Eritrea, tra Via Vantini, Via Somalia e Via Cassala, presentato dalle società Borgo Milano slr e Cgt Costruzioni Brescia srl.Il progetto e la varianteAnche il progetto è cosa definitiva: interessa tre lotti principali, gli ex... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Nuova piazza, bosco verticale, 192 appartamenti: via libera al maxi-piano da 20mila mq

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