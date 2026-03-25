Le opposizioni hanno depositato una nuova mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, coinvolgendo sia la Camera che il Senato. Si tratta di un passaggio parlamentare che intensifica le pressioni politiche nei confronti della ministra, con un dibattito che si apre nel corso delle prossime sedute. La mozione rappresenta l’ultimo atto di una serie di iniziative volte a contestare la posizione dell’esponente del governo.

Deposito della sfiducia contro Santanchè tra Camera e Senato: cresce il pressing politico sulla ministra del Turismo e si apre un nuovo passaggio parlamentare. Le opposizioni depositano la nuova mozione di sfiducia. Le opposizioni parlamentari hanno formalmente depositato una nuova mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, presentandola in entrambe le Camere. La richiesta politica è chiara: aprire subito la discussione parlamentare e accelerare il confronto istituzionale su una posizione ministeriale che continua a produrre tensioni all’interno del quadro politico nazionale. Secondo quanto riportato da... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nuova mozione di sfiducia contro Santanchè dalle opposizioni

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