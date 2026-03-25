È stata presentata la nuova Mercedes-Maybach Classe S, un modello che si propone di ridefinire il concetto di berlina di lusso. La vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design, puntando a offrire un’esperienza di livello superiore nel segmento delle auto di alta gamma. La presentazione avviene in un momento in cui il mercato delle vetture di lusso si mostra in evoluzione.

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Maybach Classe S nasce con un intento profondo: ridefinire ciò che una berlina di lusso può essere. La trasformazione è al tempo stesso tecnica ed emozionale – un veicolo concepito per essere vissuto come un’oasi di tranquillità, artigianalità e grazia tecnologica. Il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), introdotto per la prima volta su un modello Maybach, crea un’esperienza digitale continua, intuitiva, elegante e intelligente. La nuova Classe S sarà ordinabile nei primi mercati europei a partire dal 25 marzo 2026, con disponibilità successiva in altri mercati. Nel 2026, Mercedes-Benz celebra 140 anni dall’invenzione dell’automobile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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