Nuova Caledonia-Giamaica Playoff Interzona 27 marzo 2026 ore 04 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 marzo 2026 alle 04:00 si disputa la partita tra Nuova Caledonia e Giamaica, valida per i playoff interzona di qualificazione al mondiale 2026. La sfida si svolge in forma secca, con le formazioni ufficiali già annunciate. L’allargamento del torneo a 48 squadre ha dato l’opportunità a diverse nazionali di tentare l’accesso alla fase finale.

L’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova Caledonia, che sfida la Giamaica nelle semifinali playoff interzona, che si giocano su gara secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nuova caledonia giamaica playoff interzona 27 marzo 2026 ore 04 00 formazioni ufficiali quote pronostici
© Infobetting.com - Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronosticiL’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova Caledonia Giamaica Playoff...

Temi più discussi: Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia parte in salita: in Messico senza divise né accoglienza; La Nuova Caledonia ai playoff Mondiali dopo un viaggio di 11mila km: niente divise né accoglienza; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff; Nuova Caledonia - Giamaica in Diretta Streaming | DAZN IT.

nuova caledonia giamaica nuova caledonia giamaica playoffPronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subitoNuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

nuova caledonia giamaica nuova caledonia giamaica playoffNuova Caledonia e Giamaica si contendono un posto nella finale dei Play-OffContinua a leggere per scoprire dove vedere la partita, gli orari d'inizio, i giocatori chiave e molto altro ancora. Il Percorso 1 del torneo di Play-Off per la Coppa del Mondo FIFA 2026 prende il via ... fifa.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.