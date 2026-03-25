Nuova Caledonia-Giamaica Playoff Interzona 27 marzo 2026 ore 04 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 27 marzo 2026 alle 04:00 si disputa la partita tra Nuova Caledonia e Giamaica, valida per i playoff interzona di qualificazione al mondiale 2026. La sfida si svolge in forma secca, con le formazioni ufficiali già annunciate. L’allargamento del torneo a 48 squadre ha dato l’opportunità a diverse nazionali di tentare l’accesso alla fase finale.

L’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova Caledonia, che sfida la Giamaica nelle semifinali playoff interzona, che si giocano su gara secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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