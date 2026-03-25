Il 27 marzo 2026 alle ore 04:00 si svolgerà la partita tra Nuova Caledonia e Giamaica valida per le semifinali playoff interzona. La sfida si giocherà in una sola gara e rappresenta un passaggio importante per le squadre coinvolte, che cercano di ottenere un biglietto per la fase finale del Mondiale 2026. La competizione si inserisce nel quadro dell’allargamento a 48 squadre del torneo.

L’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova Caledonia, che sfida la Giamaica nelle semifinali playoff interzona, che si giocano su gara secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronostici

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Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subitoNuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Nuova Caledonia e Giamaica si contendono un posto nella finale dei Play-OffContinua a leggere per scoprire dove vedere la partita, gli orari d'inizio, i giocatori chiave e molto altro ancora. fifa.com

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