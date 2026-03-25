Nuova Acquamarina | dopo quasi sette anni c' è il progetto ecco le prime immagini di come sarà

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, è stato presentato il progetto per la nuova piscina Acquamarina, dopo quasi sette anni dall'inizio delle progettazioni. Il progetto include quattro vasche dedicate alla cura e alla riabilitazione, una grande vetrata rivolta verso il mare e un’area ristorazione panoramica. Il design si ispira alle vele delle imbarcazioni ormeggiate nel porto. Sono state diffuse le prime immagini del concept progettuale.

Possibile inizio lavori a inizio 2027. Previste quattro vasche di acqua salata per la cura e la riabilitazione e una grande vetrata sul mare Quattro vasche per la cura e la riabilitazione, una grande vetrata sul mare, un design moderno che ricorda le vele delle barche ormeggiate nel porto e un’ampia area ristorazione panoramica: è stato presentato oggi, mercoledì 25 marzo 2026, il concept progettuale per la nuova piscina Acquamarina, a quasi sette anni dal crollo del tetto della precedente struttura. Un progetto a cura dello studio di architettura bolognese Teco+partners, che ha realizzato oltre 100 progetti in Italia e all’estero con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla dimensione sociale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Nuova Acquamarina: dopo quasi sette anni c'è il progetto, ecco le prime immagini di come sarà Articoli correlati I Beatles al cinema: ecco le prime immagini dei protagonisti nel progetto di Sam MendesLe foto di Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei panni del celebre gruppo musicale di Liverpool nel prossimo biopic. La nuova supercar elettrica Ferrari si chiamerà Luce. Ecco le prime immagini degli interni – FOTOFerrari svela il design degli interni e il nome della sua nuova vettura elettrica.