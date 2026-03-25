Notte delle stelle il 26 marzo | la congiunzione Luna-Giove visibile anche da Roma

Il 26 marzo sarà visibile nel cielo una congiunzione tra la Luna e Giove, un evento che potrà essere osservato anche da Roma. La notte sarà caratterizzata dalla presenza di questi due corpi celesti vicini, offrendo un cielo particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia. L’evento si verifica in un momento in cui il cielo si presenta sereno e favorevole all’osservazione.

È in arrivo una notte magica, nella quale il cielo sembra essere pronto a mettersi in scena, regalando uno spettacolo raro e affascinante. Il 26 marzo sarà una di quelle occasioni in cui vale la pena alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere. Tra pianeti luminosi e giochi di luce celeste, l’evento promette di catturare l’attenzione anche degli osservatori meno esperti, offrendo un momento suggestivo visibile anche dalla città. A Roma sta per arrivare una “notte delle stelle” che ci offrirà anche un altro spettacolo celeste: la congiunzione tra la Luna e Giove! LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Il “bacio” tra Luna e Giove: cosa accadrà nel cielo di Roma il 26 marzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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