Nel villaggio di Oziornoje, una pesca ritenuta miracolosa è diventata un episodio memorabile per gli abitanti, che attribuiscono a questo evento il salvataggio di molte vite dai effetti della carestia. La storia viene ancora raccontata come un episodio significativo nella memoria collettiva della comunità, e la pesca è ricordata come un episodio che ha avuto un impatto importante sulla sopravvivenza locale.

Nostra Signora della Pace salvò miracolosamente tante vite nel villaggio di Oziornoje (e non solo). Merito di una pesca miracolosa ancora oggi ricordata dagli abitanti. A Oziornoje, villaggio situato nel nord del Kazakistan, sorge il Santuario di Nostra Signora della Pace, unico santuario mariano in Asia centrale. In questa terra arida e selvaggia, fatta di grandi steppe, molti anni fa avvenne un grandioso miracolo. Per contestualizzare questo fatto miracoloso occorre ricordare che per oltre settant’anni – dal 1919 al 1990 – questo Paese fu assorbito dall’Unione Sovietica e saggiò sulla propria pelle la durezza della sferza comunista. Il Kazakistan fu la sede designata dei terribili gulag. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nostra Signora della Pace di Oziornoje: la pesca miracolosa che salvò i deportati dalla fame

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