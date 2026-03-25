Norton-Cuffy derby di mercato | Tare sfida Ausilio La posizione del club nerazzurro

Nel mercato estivo, il confronto tra i club si concentra sulla trattativa per Norton-Cuffy. Il responsabile del settore sportivo del club rossonero è in prima linea, mentre l’ufficiale dell’Inter è coinvolto nelle discussioni. La partita si svolge tra i due dirigenti, con l’obiettivo di assicurarsi il giocatore. La disputa si svolge senza coinvolgimenti ufficiali di altri soggetti o dichiarazioni pubbliche.

di Alberto Petrosilli Norton-Cuffy, si apre il derby di mercato: il Milan, con Tare in testa, sfida Piero Ausilio in vista della prossima estate. I dettagli. Il duello di mercato tra le milanesi si sposta sulla corsia di destra, con il nome di Brooke Norton-Cuffy che torna a infiammare l’asse di Viale della Liberazione. Il terzino inglese del Genoa, protagonista di una stagione travolgente con 26 presenze e 2 gol, è finito nel mirino del Milan, ma per l’ Inter di Cristian Chivu rappresenta un profilo ben noto: il classe 2004, infatti, è stato a un passo dal vestire il nerazzurro già a gennaio, prima che le dinamiche della sessione invernale bloccassero l’affare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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