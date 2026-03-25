Il ministro ha espresso rammarico per una frase relativa al Consiglio superiore della magistratura, definendola

"Provvederemo quanto prima alla sostituzione di Bartolozzi, tenendo conto che l'obiettivo è l'efficienza del ministero e l'attuazione del programma governativo. Delmastro? È disposto a chiarire nelle sedi opportune", dice il ministro della Giustizia Meloni vuole anche le dimissioni di Santanchè. Delmastro e Bartolozzi lasciano Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro” "Non è previsto in nessun ordimanento che il ministro si dimetta a seguito dell'esito negativo del referendum, tanto più che la fiducia è già stata confermata dal governo e dalla presidente del consiglio. Non c'è nessuna ragione per cui io mi possa dimettere". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nordio:"Rammarico per la frase sul 'Csm paramafioso'. Ma non mi dimetto, ho la fiducia della premier"

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