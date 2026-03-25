Il ministro della Giustizia ha commentato la decisione dell’ex capo di gabinetto di lasciare l’incarico, definendola una scelta spontanea e responsabile. Dopo il referendum, Nordio ha affermato che non sono previste dimissioni e ha difeso la decisione presa. La questione si inserisce in un quadro di atti amministrativi legati alla gestione delle cariche pubbliche.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende l’ex capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e tira dritto dopo il referendum: "Non ci sono dimissioni in vista" Rispondendo al question time alla Camera, il ministro della GiustiziaCarlo Nordioha affermato che quelle dell’ex capo di gabinettoGiusi Bartolozzisono statedimissioni spontanee e, proprio per questo, inattese. Un passaggio che, nelle parole del ministro, chiarirebbe anche perché fino a poche ore prima fosse stato ribadito che la sua posizione non era in discussione. Poi il cambio di scenario, improvviso, e la decisione di farsi da parte. Secondo Nordio si tratterebbe di una scelta “insindacabile”, maturata in autonomia e indice di unforte senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nordio su Bartolozzi: ‘Scelta spontanea e responsabile’

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