Il ministro ha risposto alle critiche dell’opposizione riguardo alle possibili dimissioni in seguito a un referendum negativo, affermando che nessuna legge prevede tale necessità. Ha precisato che la fiducia nel suo incarico è già stata confermata dal governo e dal presidente del consiglio, sottolineando che non sono previste dimissioni automatiche in caso di esito sfavorevole a una consultazione referendaria.

“Non è previsto in nessun ordimanento che il ministro si dimetta a seguito dell’esito negativo del referendum, tanto più che la fiducia è già stata confermata dal governo e dalla presidente del consiglio”. Parole categoriche, e anche sferzanti, quelle usate dal al question time alla Camera, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Rispondendo a un’altra interrogazione il ministro ha ribadito di essersi assunto la “responsabilità politica del fallimento del referendum, ma poiché la fiducia del governo e della presidente del consiglio è confermata non c’è nessuna ragione perché il ministro abbandoni il suo posto”. Nordio, il referendum e le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nordio punge l’opposizione: “In base a quale legge dovrei dimettermi dopo la sconfitta al referendum?”

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