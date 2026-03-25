Nordio | La frase sul Csm paramafioso il rammarico più grande

Il ministro della giustizia ha dichiarato che il suo più grande rammarico non riguarda l’esito del referendum sulla riforma della giustizia, ma una frase sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Nordio ha precisato che quella affermazione è stata motivo di dispiacere, sottolineando di aver espresso un giudizio critico sul Csm, definendolo “paramafioso”.

Il «rammarico più grande» di Carlo Nordio non è stata la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, ma la frase sul Csm «paramafioso». L’ha affermato lo stesso Guardasigilli durante il question time alla Camera. «Ho smentito almeno una cinquantina di volte quella frase, che non era affatto mia ma di un magistrato del Consiglio superiore della magistratura (Nino di Matteo, ndr) di cui ho citato parola per parola la dichiarazione. Quella frase è stata attribuita a me e diciamo costituisce un rammarico, forse il rammarico maggiore di questo momento referendario, forse anche peggiore della riconosciuta sconfitta che abbiamo subito», ha detto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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