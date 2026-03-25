Il ministro della Giustizia ha dichiarato che il suo maggiore rammarico riguarda le sue affermazioni sul CSM, definendole paramafiose. Nonostante le polemiche, ha confermato di aver ricevuto la fiducia dalla premier. La sconfitta al referendum sulla riforma della Giustizia non è stata, invece, il motivo del suo disappunto.

Il «rammarico più grande» non è stata la sconfitta al referendum sulla riforma della Giustizia per il Guardasigilli Carlo Nordio. È stata, invece, la frase sul Consiglio della magistratura «paramafioso», su cui il ministro ha fatto chiarezza durante il question time alla Camera. «Ho smentito almeno una cinquantina di volte quella frase sulla paramafiosità del Csm - ha premesso Nordio - che non era affatto mia ma era di un magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura (Nino di Matteo, ndr) di cui ho citato parola per parola la dichiarazione. Quella frase è stata attribuita a me e diciamo costituisce un rammarico, forse il rammarico maggiore di questo momento referendario, forse anche peggiore della riconosciuta sconfitta che abbiamo subito». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nordio: «La frase sul Csm paramafioso il rammarico più grande. Meloni mi ha confermato la fiducia»

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