Il ministro della Giustizia ha dichiarato che le sue dimissioni non sono previste, sottolineando la fiducia del governo e della premier. Ha anche chiesto di cessare le polemiche riguardanti due componenti del suo dipartimento, riferendosi a questioni sollevate da un referendum. Il ministro ha ribadito che, secondo la normativa, un risultato negativo di un referendum non comporta l'obbligo di lasciare l'incarico.

"Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della Giustizia si dimetta a seguito di un esito negativo di un referendum di questo tipo". Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio al question time alla Camera parlando delle sue eventuali dimissioni. "La fiducia è già stata confermata dal governo e in prima persona dal presidente Consiglio" ha sottolineato. Poi, passando al caso Delmastro: "Avendo il sottosegretario già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune". Bartolozzi ha lavorato con dignità e onore. Durante il question time, il ministro ha parlato anche di Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Dimettermi? Non è previsto: c'è fiducia del governo e di Meloni". E chiede lo stop alle polemiche su Delmastro e Bartolozzi

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