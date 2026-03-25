Nordio | Bartolozzi ha dato le dimissioni in maniera spontanea – Il video

Il ministro ha confermato che la dottoressa Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni ieri. Ha aggiunto che, a suo avviso, la professionista ha sempre svolto le sue mansioni con dignità e onore. La notizia è stata comunicata durante una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni. La decisione è stata resa nota attraverso un video diffuso dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Come sapete la dottoressa Bartolozzi ha dato ieri li dimissioni e ha sempre, secondo il mio giudizio, svolto il lavoro con dignità ed onore. Il suo gesto spontaneo mostra un grande senso di responsabilità", così il Ministro della giustizia Carlo Nordio al Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. 🔗 Leggi su Open.online

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