Il ministro della Giustizia ha dichiarato in aula di non avere intenzione di dimettersi, confermando la volontà di proseguire nel suo incarico. Successivamente, ha preso posizione a favore di un altro membro del governo, ribadendo il suo supporto. La giornata si è conclusa con queste affermazioni, mentre si continua a discutere di questioni legate alla gestione della giustizia nel paese.

Carlo Nordio sceglie la linea della continuità e respinge con decisione ogni ipotesi di dimissioni. Intervenendo al question time alla Camera, il ministro della Giustizia ha chiarito che la sconfitta al referendum non mette in discussione il suo ruolo: “ Non c’è nessuna ragione per cui io mi dimetta ”, ha detto, sottolineando come la fiducia del governo e della presidente del Consiglio sia stata ribadita. Il Guardasigilli ha rivendicato di essersi già assunto la responsabilità politica del fallimento della riforma, ma ha escluso che questo debba tradursi in un passo indietro: “Fa parte della politica perdere”, il senso del suo ragionamento, accompagnato dalla convinzione che l’azione dell’esecutivo debba proseguire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nordio alla Camera: “Non mi dimetto”. Poi difende ancora Bartolozzi

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