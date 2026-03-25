Si tiene il nono appuntamento della stagione 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, con lo spettacolo “La Vedova Allegra” interpretato dalla Compagnia Italiana di Operette. L’evento è organizzato sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. La rappresentazione si svolge all’interno di un ricco calendario di appuntamenti culturali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nono appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’ Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 28 marzo, alle 19, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, si esibirà “La Vedova Allegra. Compagnia Italiana di Operette”. Ad accompagnare l’esibizione ci sarà l’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, composta da allievi e docenti e diretta da Maurizio Petrolo. Fondata nel 1953 da Sergio Corucci, la Compagnia Italiana di Operette è la più antica e prestigiosa realtà teatrale italiana dedicata all’operetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nono appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “La Vedova Allegra. Compagnia Italiana di Operette”

Articoli correlati

Leggi anche: "La vedova allegra": al Palacultura in scena la Compagnia Italiana di Operette

Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Contenuti e approfondimenti su Nono appuntamento con l'Accademia di...

Temi più discussi: La Passione secondo Matteo a Santa Cecilia. Bach e il dramma sul dolore, la speranza, il tradimento; Teatro Danza Musica 2026: i programmi; Eventi segnalati dai Comuni; Tutti gli appuntamenti della settimana.

Per la stagione dell'Accademia di Santa Sofia c'è La vedova allegraSabato 28 marzo, alle 19, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele ... msn.com

Due aperture per l'orchestra dell'Accademia di Santa CeciliaSettimana intensa per l'Orchestra ed il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'appuntamento annuale con l'apertura della stagione è sicuramente un momento di grande impatto per ogni ... rainews.it

Accademia Nazionale di Santa Cecilia - facebook.com facebook