Le autorità europee stanno indagando su possibili scambi di informazioni riservate tra membri dell’estrema destra tedesca e la Russia. In particolare, l’attenzione si concentra sul partito dell’estrema destra, che si oppone all’NATO ed è considerato filo-russo. Le verifiche sono in corso e riguardano sospetti di attività di spionaggio e di condivisione di dati sensibili.

I parlamentari del partito dell'estrema destra in Germania hanno accesso a una banca dati che contiene migliaia di documenti dell'Ue. Secondo Politico Europe, il pericolo di fughe di informazioni che riguarda le nostre misure di sicurezza è molto alto. I leak europei al Cremlino L’Europa e la Germania sono preoccupate dal fatto che l’AfD, il partito dell’estrema destra tedesca, anti Nato e soprattutto filorusso, possa trasmettere al Cremlino informazioni riservate dell’Unione europea. I parlamentari tedeschi infatti hanno accesso a una banca dati che contiene migliaia di documenti dell’Ue, tra cui appunti riservati sulle riunioni degli ambasciatori in cui si discutono i finanziamenti per l’Ucraina e altri dettagli rilevanti per la sua difesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non solo Orbán. Pure l’AfD tedesca è sospettata di passare informazioni riservate alla Russia

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