Da ottobre, i garanti regionali della salute e dell'infanzia e adolescente non sono più in carica, suscitando discussioni sul funzionamento delle norme che regolano questi ruoli. La loro decadenza ha portato all’attenzione pubblica le criticità delle leggi che, impedendo la continuità degli incarichi, rendono difficile il mantenimento di queste figure istituzionali. La vicenda è attualmente al centro di un crescente dibattito pubblico.

Dopo la fine della legislatura devono essere rinnovati altri importanti organismi. Stanganelli ha chiesto il riesame della domanda, e negli elenchi provvisori degli aspiranti alla cariche ci sono nomi reggini noti Tanto clamore è stato suscitato dall'esclusione di Anna Maria Stanganelli e Antonio Marziale, non ammessi al nuovo bando per diversi motivi di ineleggibilità. Ma la stessa situazione che da quasi sei mesi vede paralizzata l'attività di questi organismi si estende a istituti altrettanto preziosi per i cittadini, gli osservatori regionali. Dal 31 ottobre 2025, con la conclusione della precedente legislatura dopo le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto, si è formalmente verificata anche la decadenza del mandato degli osservatori sulla violenza di genere e contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Non solo garanti e difensore civico, da ottobre decaduti anche gli osservatori regionali

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