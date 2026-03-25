Non sappiamo se l'Italia andrà ai Mondiali ma è chiaro cosa dovrà succedere in caso di fiasco

L’Italia si trova di nuovo agli spareggi per qualificarsi ai Mondiali, una situazione che si ripete per la terza volta consecutiva. La partita rappresenta un momento cruciale per il calcio nazionale e determinerà la possibilità di partecipare alla competizione mondiale. Al momento, non si conoscono ancora gli esiti finali e cosa potrebbe accadere in caso di esito negativo.

Per la terza volta di fila l'Italia si ritrova agli spareggi per i Mondiali, dove ci giochiamo la nostra credibilità e un gran pezzo del futuro del nostro calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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