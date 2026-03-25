Non la solita biblioteca | apre la casa dei giovani tra tecnologia videogiochi e studio di gruppo

A Predappio, alcuni spazi del Centro giovani Elianto sono stati rinnovati per accogliere meglio i giovani, con nuove attrezzature tecnologiche e ambienti dedicati allo studio di gruppo e ai videogiochi. L’obiettivo è creare un luogo diverso dalla tradizionale biblioteca, dove i ragazzi possano incontrarsi, studiare e condividere passioni in un contesto più informale e aggiornato.

Taglio del nastro per i nuovi locali dotati di postazioni digitali di ultima generazione. Dai libri ai film, ecco il progetto gestito dai giovani per i giovani Predappio si appresta a diventare sempre più un paese per giovani. Per favorire lo studio e l’aggregazione, sono stati, infatti, riallestiti e dotati di nuova strumentazione tecnologica alcuni spazi del Centro giovani Elianto, sito in Piazzale Isonzo 13. Per presentare alla cittadinanza – e in particolare ai futuri fruitori – i locali rinnovati, è in programma l’inaugurazione della sala studio, che si terrà venerdì 27 marzo 2026, alle 17.30. L’appuntamento, a ingresso gratuito, sarà... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Non la solita biblioteca: apre la "casa" dei giovani tra tecnologia, videogiochi e studio di gruppo Articoli correlati Leggi anche: InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca: l’AAMOD apre al pubblico la Biblioteca di Cinema e Storia ?sfir’ Šub La biblioteca è dei giovani. Torna aperta nel weekendHa riaperto ieri pomeriggio ai giovani l’aula studio della Biblioteca comunale, tornata finalmente operativa anche nel fine settimana con la formula...