In un articolo pubblicato, si discute della validità del garantismo e della sua percezione pubblica, con riferimenti alle opinioni di un noto giornalista. Si mette in discussione il valore dei principi saldi nel dibattito politico e si riflette sulla loro serietà, considerando anche eventuali riferimenti ad altre opinioni o posizioni condivise nel contesto pubblico.

Al direttore - Forse Giuliano Ferrara ha ragione. Forse i princìpi saldi non sono una cosa seria, forse sono ancora meno una cosa politica. Però sono una cosa. Il resto sembra piuttosto la produzione di nulla. “L’essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere”. Come diceva quello. Carlo Calenda Al direttore - Buongiorno a tutta la redazione. Scrivo semplicemente per ringraziarvi dell’eccellente lavoro che svolgete nel panorama informativo italiano. Davvero notevole, in particolare quanto avete fatto per una piena e onesta comprensione del quesito referendario e per i commenti, spesso divertentissimi, con cui avete accompagnato gli ottimi articoli di approfondimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non c’è momento migliore per una pazza battaglia per il garantismo

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