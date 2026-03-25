In Italia, il calcio vive giornate intense, con l’Atalanta che si definisce orgogliosamente la “Dea” del campionato. Tra i protagonisti, Marten de Roon, nato nel 1991 a Zwijndrecht, si è distinto in modo particolare, attirando l’attenzione per le sue prestazioni e il ruolo nella squadra. La sua crescita e il suo impatto sono al centro delle discussioni di questa stagione.

2026-03-24 11:44:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Atalanta presumere orgoglioso Di essere la ‘dea’ (la ‘Dea’) d’Italia . E Marten de Roon (Zwijndrecht, 1991) è diventato il tuo particolare ‘semidio’. Il nazionale olandese 34 anni è diventato il vittoria contro l’Hellas Verona (1-0) nel giocatore con maggior numero di partite giocate (436) nella storia di Atalanta. Il record di Gianpaolo Bellini, che ha fermato il “cronografo”. 435 nel 2016. Capitano De Roon, firmato dall’Heerenveen nel 2015 per 1,3 milioni di euro ha vissuto prima persona la fase migliore del storia recente del ‘ Dea’, coronato con la conquista del Europa League 2023-24. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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