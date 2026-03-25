Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver molestato ripetutamente l'ex compagna, non accettando la fine della loro relazione. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto denunce di comportamenti persecutori e minacce. L’indagato dovrà rispondere di atti persecutori e violenza privata nei confronti della donna.

I carabinieri del Radiomobile di Padova subito dopo metà marzo hanno notificato ad un uomo residente nella cintura padovana la misura degli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori Ancora una violenza ai danni di una donna smascherata dai carabinieri e che ha portato alla misura dei domiciliari a carico dell'indagato. Coinvolti due trentenni residenti nell'immediata cintura urbana. Atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. E' questo il reato di cui è accusato un uomo sottoposto ad un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguita subito dopo metà marzo dai carabinieri del Radiomobile a cavallo di metà marzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Non accetta la fine della relazione e tormenta la ex

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