Nomina contestata e maggioranza in frantumi | esplode il caso Ambito C7

A Casal di Principe si apre una fase politica complessa a causa di una nomina contestata e di tensioni all’interno della maggioranza, che si trovano in una situazione di instabilità. La situazione ha portato a una frattura tra i componenti dell’amministrazione, creando un clima di incertezza sulla tenuta del governo locale. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla stabilità politica nel comune.

A Casal di Principe si apre una fase politica delicata che rischia di trasformarsi in una vera e propria crisi di maggioranza. Al centro dello scontro c’è la gestione del Consorzio sociale Ambito C7, dopo le dimissioni del sindaco Ottavio Corvino dalla presidenza. Una scelta non volontaria, ma dettata da un esposto presentato dalla consigliera Lia Caterino al difensore civico regionale. Il rilievo riguarda l’incompatibilità dei sindaci dei Comuni sopra i 20mila abitanti nel ricoprire ruoli di controllo all’interno dell’assemblea consortile: una questione giuridico-amministrativa che ha imposto un cambio immediato ai vertici. A seguito delle dimissioni, Corvino ha indicato come nuovo presidente l’avvocato Daniele Di Sarno, scelta che però non sarebbe stata condivisa con gran parte della maggioranza consiliare. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nomina contestata e maggioranza in frantumi: esplode il caso Ambito C7 Articoli correlati Bilancio a rischio e Giunta in frantumi: l'affondo del Pd contro la maggioranzaRiceviamo a pubblichiamo un intervento del Partito Democratico, circolo di Brindisi sulla crisi di maggioranza che sta attraversando Palazzo di città... Belgio, bomba esplode davanti alla sinagoga di Liegi: vetrate in frantumiUn’esplosione nella notte ha colpito la sinagoga di Rue Léon Frédéricq nella città di Liegi, in Belgio, provocando ingenti danni materiali ma...